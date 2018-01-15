Чиновника военкомата задержали при получении взятки (ФОТО)

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили на взятке двух должностных лиц военных комиссариатов в Харькове и на Ривненщине.

Об этом говорится в сообщении СБУ .

"Оперативники спецслужбы совместно с полицией и военной прокуратурой разоблачили на взятке заместителя военного комиссара одного из объединенных райвоенкоматов Харькова. Правоохранители установили, что капитан требовал от местного жителя семьсот долларов США за проставление в его военном билете штампа постановки на учет как непригодного к военной службе", говорится в сообщении.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в его служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того в СБУ сообщили, что в Ривненской области по материалам Службы безопасности Украины и военной прокуратуры также объявлено о подозрении в совершении преступления старшему офицеру одного из районных военных комиссариатов.

Оперативники спецслужбы установили, что майор требовал от предпринимателя тринадцать с половиной тысяч гривен «отката» за якобы осуществление перевозок резервистов и военнообязанных. Фактически договоры и акты выполненных работ подписывались, однако услуги по перевозке не оказывались, а деньги перечислялись на счет перевозчика, передавались должностному лицу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали злоумышленника во время получения всей суммы неправомерной выгоды.