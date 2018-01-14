Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИ
Грузинский
Об этом сообщил профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов в
"Грузинский телеканал "Рустави-2" сделал Петру Порошенко новогодний подарок - опубликовал факсимиле его заявления и обязательства в ФСБ РФ, датированные 2007 годом, в которых он давал обязательство не заниматься антироSSийской деятельностью", - отметил Панфилов.
На копиях одного из заявлений видно дату - 3 февраля 2007 года. Именно в тот день тогда еще народного депутата Порошенко не пустили в РоSSию.
"Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории РоSSийской Федерации обязуюсь неуклонительно соблюдать роSSийское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ", - отмечено в заявлении.
В другом заявлении к директору ФСБ Порошенко утверждает, что недопуск его на территории РоSSии является необязательным, "так как к антироSSийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей "Партии регионов".
Как известно, 3 февраля 2007 года Петра Порошенко не пустили на территорию РоSSии.
6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию РоSSийской Федерации.
Впоследствии представители роSSийского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в РоSSию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.
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