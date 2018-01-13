Трамп отрицает, что оскорблял страны Африки и Гаити
Президент США Дональд Трамп отрицает, что использовал оскорбительные слова в адрес Гаити, Сальвадора и африканских стран.
Об этом он написал в Twitter.
«Слова, которые я использовал на совещании DACA (американская иммиграционная политика, которая позволила некоторым лицам въехать в страну как несовершеннолетним. — Ред.), были жесткими, но те слова я не использовал. На самом деле жестким было сделанное предложение — большой прорыв для DACA!» — написал Трамп.
Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп во время совещания в Белом доме назвал Гаити и африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, «вонючими дырами» (shithole).
В Ведомстве ООН по правам человека назвали слова Трампа постыдными.
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