Трамп отрицает, что оскорблял страны Африки и Гаити

Президент США Дональд Трамп отрицает, что использовал оскорбительные слова в адрес Гаити, Сальвадора и африканских стран.

Об этом он написал в Twitter .

«Слова, которые я использовал на совещании DACA (американская иммиграционная политика, которая позволила некоторым лицам въехать в страну как несовершеннолетним. — Ред.), были жесткими, но те слова я не использовал. На самом деле жестким было сделанное предложение — большой прорыв для DACA!» — написал Трамп.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп во время совещания в Белом доме назвал Гаити и африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, «вонючими дырами» (shithole).