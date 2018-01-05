Путин продлил на полгода транзитные ограничения относительно Украины

Путин продлил на полгода транзитные ограничения относительно Украины

Президент РоSSии Владимир Путин продлил на полгода транзитные ограничения из Украины в Казахстан и Киргизию.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, Путин внес изменения в указ от 1 января 2016 года "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Казахстана или Киргизии территорией РФ".

Согласно сообщению, транзитные ограничения были продлены до 30 июня 2018 года.

Этот указ вступил в силу с 30 декабря 2017 года.

Указ устанавливал, что транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан через территорию РФ осуществляются только из Беларуси "при условии применения к грузовым помещениям, емкостям и другим местам, в которых находятся товары, средств идентификации функционирующих на основе технологии системы "ГЛОНАСС", а также при наличии у водителей учетных талонов".

В начале июля 2016 Путин внес изменения в указ, согласно которым правила ввоза грузов с территории Украины через РоSSию распространяются не только на Казахстан, но и на Киргизию.

Украина в середине сентября 2016 направила запрос о консультациях с Россией в ВТО из-за ограничений транзита украинских товаров через территорию РФ, но консультации, которые состоялись в ноябре, к консенсусу не привели.

Подачи запроса на консультации являются первым этапом подачи иска, провал консультаций в течение 60 дней позволяет инициировать создание панели арбитров, чем в середине февраля 2017 воспользовалась Украина, но РФ тогда заблокировала созыв панели. В случае повторной заявки решение о созыве группы экспертов принимается автоматически.

В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%, в том числе в Казахстан - на 45,5%.

Напомним, в июле Украина призвала РоSSийскую Федерацию немедленно отменить необоснованные транзитные ограничения и восстановить свободный режим транзита для всех членов Мировой организации торговли.

Речь идет об очередных шагах по ограничению транзита украинских товаров через территорию РФ в страны Средней Азии, прежде всего Казахстана и Киргизстана.

Украина считает, что введение Россией ограничений по транзиту товаров происхождением из Украины экономически и юридически необоснованное и привело к задержкам транзита товаров из Украины через территорию РФ не только в Казахстан и Киргизстан, но и другие страны Азии.




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