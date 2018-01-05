Германия и Франция старались не злить Москву предоставлением Киеву оружия, но они ошибались - Геращенко

"Единственный гарант безопасности Украины и Европы - это сильная армия".

?Германия и Франция старались не злить Москву предоставлением Киеву оружия, но они ошибались - Геращенко
Фото: Facebook/Iryna Gerashchenko

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает ошибочной политику Германии и Франции по умиротворению РоSSии непредоставлением Киеву летального вооружения.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

"Мы очень ценим наших партнеров по "нормандскому формату", Германию и Францию, их весомый вклад в вопросы мира на Донбассе и миротворческие усилия. В то же время, по моему глубокому убеждению, если бы в свое время именно Германия и Франция не заблокировали в НАТО ПДЧ (план действий по членству) для Украины и Грузии, "нормандский формат" мог бы и не создаться, потому что РФ не решилась бы напасть и оттяпать куски территории от Грузии и Украины", - написала Геращенко.

По ее мнению, в 2008 году Париж и Берлин, заблокировав продвижение Украины в НАТО, "руководствовались благими намерениями - не злить Москву".

"Результат был совершенно противоположный - это не умиротворило Москву, а только развязало ей руки. Сейчас наши искренние партнеры по НАТО искренними намерениями миротворчества стараются не разозлить Москву предоставлением Украине оружия. Но они ошибаются. Единственный гарант безопасности Украины и Европы - это сильная армия", - подчеркнула Геращенко.

"В Кремле понимают только язык силы, и откровенно смеются над умиротворением через поддавки", - добавила она.

Напомним, 3 января министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетил Киев. Во время визита он заявил, что Германия скептически относится к тому, что оружие, предоставленное США Украине, поможет разрешить ситуацию на Донбассе. Габриэль также выразил надежду, что встреча глав МИД стран "нормандского формата" может состояться в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, запланированной на февраль.


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