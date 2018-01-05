Германия и Франция старались не злить Москву предоставлением Киеву оружия, но они ошибались - Геращенко
"Единственный гарант безопасности Украины и Европы - это сильная армия".
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает ошибочной политику Германии и Франции по умиротворению РоSSии непредоставлением Киеву летального вооружения.
Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.
"Мы очень ценим наших партнеров по "нормандскому формату", Германию и Францию, их весомый вклад в вопросы мира на Донбассе и миротворческие усилия. В то же время, по моему глубокому убеждению, если бы в свое время именно Германия и Франция не заблокировали в НАТО ПДЧ (план действий по членству) для Украины и Грузии, "нормандский формат" мог бы и не создаться, потому что РФ не решилась бы напасть и оттяпать куски территории от Грузии и Украины", - написала Геращенко.
По ее мнению, в 2008 году Париж и Берлин, заблокировав продвижение Украины в НАТО, "руководствовались благими намерениями - не злить Москву".
"Результат был совершенно противоположный - это не умиротворило Москву, а только развязало ей руки. Сейчас наши искренние партнеры по НАТО искренними намерениями миротворчества стараются не разозлить Москву предоставлением Украине оружия. Но они ошибаются. Единственный гарант безопасности Украины и Европы - это сильная армия", - подчеркнула Геращенко.
"В Кремле понимают только язык силы, и откровенно смеются над умиротворением через поддавки", - добавила она.
Напомним, 3 января министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетил Киев. Во время визита он заявил, что Германия скептически относится к тому, что оружие, предоставленное США Украине, поможет разрешить ситуацию на Донбассе. Габриэль также выразил надежду, что встреча глав МИД стран "нормандского формата" может состояться в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, запланированной на февраль.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
05.01.2018 01:10