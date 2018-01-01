В Днепре разрисовали памятник коммунарам

Монумент исписали лозунгами, а на шеи чугунных коммунаров накинули петли.

В ночь на 1 января в Днепре разрисовали памятник коммунарам на улице Каруны, пишет местное издание "Информатор".

Фото: Александр Лаур / dp.informator.ua

Монумент, возведенный в 1958 году, представляет собой фигуры рабочего, идущего в атаку с развернутым знаменем и пистолетом в руке, солдата, матроса и студента. Именно на этом месте похоронены участники революционных действий, которые боролись за установление советской власти и погибли в 1917 - 1919 годах.

Монумент облили красной краской, а вокруг памятника оставили посылы: "Серп і молот, смерть та голод", "Слава УПА", "І на деревах замість листів будуть вішать комуністів" ("листів" - это калька с роSSийского "листьев", потому что по-украински это значит "писем"). Также возле памятника активисты оставили поздравления для Степана Бандеры.

Более того, на шеи чугунных коммунаров накинули петли, а имена погибших ради революции закрасили "кровью".

Фото: Александр Лаур / dp.informator.ua

Напомним, что 1 января в Украине отмечается годовщина со дня рождения одного из лидеров ОУН Степана Бандеры.


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