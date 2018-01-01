В Днепре разрисовали памятник коммунарам
Монумент исписали лозунгами, а на шеи чугунных коммунаров накинули петли.
В ночь на 1 января в Днепре разрисовали памятник коммунарам на улице Каруны, пишет местное издание "Информатор".
Монумент, возведенный в 1958 году, представляет собой фигуры рабочего, идущего в атаку с развернутым знаменем и пистолетом в руке, солдата, матроса и студента. Именно на этом месте похоронены участники революционных действий, которые боролись за установление советской власти и погибли в 1917 - 1919 годах.
Монумент облили красной краской, а вокруг памятника оставили посылы: "Серп і молот, смерть та голод", "Слава УПА", "І на деревах замість листів будуть вішать комуністів" ("листів" - это калька с роSSийского "листьев", потому что по-украински это значит "писем"). Также возле памятника активисты оставили поздравления для Степана Бандеры.
Более того, на шеи чугунных коммунаров накинули петли, а имена погибших ради революции закрасили "кровью".
Напомним, что 1 января в Украине отмечается годовщина со дня рождения одного из лидеров ОУН Степана Бандеры.
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