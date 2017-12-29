САП отказала Розенблату в выезде на новогодние праздники в Германию

Полякову выезд за пределы Украины разрешили.

САП отказала Розенблату в выезде на новогодние праздники в Германию
Фото: Сергей Нужненко

Специализированная антикоррупционная прокуратура отказала депутату Верховной Рады Бориславу Розенблату в выезде на новогодние праздники в Германию.

Об этом Українським Новинам источник в САП.

Розенблат обратился накануне для получения разрешения, однако получил отказ.

При этом его коллега, депутат Рады Максим Поляков ("Народный фронт") сможет провести новогодние праздники за границей, поскольку САП разрешила ему в выезде за пределы Украины.

Как сообщалось, в декабре суд разрешил Рады Розенблату свободно передвигаться в Украине.

Ранее Розенблата сняли с самолета и не пустили в Германию.

Напомним, что народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков - фигуранты так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата следствие усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долларов.

Депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.


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