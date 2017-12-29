Высший суд ФРГ отказал 96-летнему "бухгалтеру Освенцима" в отсрочке приговора

Гренинг виновен в пособничестве убийству не менее 300 тысяч человек.

Высший суд ФРГ отказал 96-летнему "бухгалтеру Освенцима" в отсрочке приговора

Конституционный суд ФРГ не удовлетворил ходатайство "бухгалтера Освенцима", бывшего члена НСДАП, унтершарфюрера СС Оскара Гренинга (Oskar Gr?ning) об отсрочке вступления приговора в силу. Соответствующая жалоба не была принята к рассмотрению, сообщает пресс-служба суда в пятницу, 29 декабря, передает DW.

В качестве аргумента для отсрочки приговора осужденный сослался в первую очередь на то, что в принятых ранее решениях по его делу недостаточным образом учитывалось его состояние здоровья, поясняет суд. По мнению 96-летнего бывшего эсэсовца, были нарушены его права на жизнь и физическую неприкосновенность.

Однако суд в Карлсруэ пришел к выводу, что в случае Гренинга преклонный возраст - недостаточное основание для того, чтобы отменить либо отсрочить наказание.

В июле 2015 года суд Люнебурга приговорил бывшего эсэсовца к четырем годам тюрьмы за пособничество в убийстве не менее 300 тысяч человек. Гренинг, поступивший добровольцем на службу в ряды СС, с сентября 1942 года по октябрь 1944 года заведовал в Освенциме деньгами и ценными вещами депортированных. Он пересчитывал деньги, найденные в багаже узников, сортировал их и отправлял в управление СС в Берлине.

Пока неизвестно, когда наказание вступит в силу.

Напомним, в январе Польша обнародовала список надзирателей Освенцима.


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