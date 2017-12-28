Довгий прокомментировал заявление Луценко

"Время пройдет очень быстро, и правда все равно победит".

Довгий прокомментировал заявление Луценко
Фото: Макс Требухов

Народный депутат Олесь Довгий призвал Генерального прокурора Юрия Луценко прекратить выяснение старых обид. Об этом политик заявил на своей странице в Фейсбук.

«Призываю генерального прокурора вовремя остановиться и сконцентрировать все свои силы и возможности на развитии новой страны, в которой верховенство права является безусловным. Считаю, что усилия и полномочия такого политика должны быть направлены на строительство завтрашнего дня, а не на выяснение обид прошлого – со злоупотреблением должностными полномочиями и беспрецедентным давлением на своих подчиненных», - написал Олесь Довгий.

По его словам, Луценко рискует пойти по стопам своих предшественников, которые использовали служебные полномочия для решения личных вопросов.

«Очень надеялся, что у генерального прокурора хватит мужества и политической культуры, а также ответственности государственного деятеля, чтобы собственные амбиции и ненависть не перекладывать на его властные полномочия. Не годится человеку, который в такое сложное для страны время находится на таком ответственном месте, действовать в худших традициях прежнего режима и своих предшественников. Время пройдет очень быстро, и правда все равно победит. За ним и за его действиями наблюдает не только все украинское, но и международное сообщество», - подчеркнул депутат.

Напомним, 22 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Олеся Довгого. В САП отметили, что не нашли состава преступления в действиях Довгого на посту экс-секретаря Киевсовета в 2007 году при решении земельных вопросов.

После этого, 28 декабря, Генпрокурор Юрий Луценко сообщил об открытии в отношение Довгого нового уголовного производства по тем же земельным решениям, принятым Киевсоветом в 2007 году.




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