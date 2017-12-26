Пограничники задержали "полицейского ДНР", который ехал получать загранпаспорт в Мариуполь

Мужчина рассказал, что планировал переехать в Германию.

Пограничники задержали
Фото: inforesist.org

В понедельник, 26 декабря, на пропускном пункте "Гнутово" был задержан гражданин Украины 1981 года рождения, который ехал на подконтрольную территорию получать паспорт для выезда в Германию.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Как выяснилось, в период с 2014 по 2015 годы мужчина проживал в Снежном и проходил "службу" в отделе так называемой "полиции ДНР" на должности оперуполномоченного.

"Мужчина пояснил, что уволился он из-за полного беззакония и коррупции в рядах своих «коллег». Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти тяжело, поэтому в Мариуполь ехал, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию", - сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники направили уведомление в отдел Нацполиции Донецкой области по ч.1 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Гражданин задержан и передан правоохранителям.

Напомним, за два года аннексии, почти 53 тыс. крымчан получили загранпаспорта в Украине.


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