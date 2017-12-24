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Ким Чен Ын призвал к революционному наступлению Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости вести «революционное наступление» на антисоциалистические проявления в партийных организациях и трудовых коллективах. Также он призвал активизировать воспитание в духе «защиты социализма корейского типа», – сообщает Интерфакс . По словам Ким Чен Ына, в последнее время отмечались упущения в деле идеологического воспитания трудящихся и членов низовых партийных организаций. Кроме того, он призвал к борьбе с антисоциалистическими элементами и явлениями.

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