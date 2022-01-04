Завтра в Украине ожидается до 12 градусов тепла и сильный ветер

Похолодание, хоть и небольшое, предполагается на Рождество, 7 января.

В среду, 5 января, в Украине дневная температура воздуха достигнет 5-12 градусов тепла. Только в восточных областях и в Сумской области будет прохладнее, от +1 до +5°С. Однако из-за сильного ветра тепло будет не таким ощутимым.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ветер также захочет похвастаться своими властными возможностями, будет дуть хаотично и весело, порой разгоняясь до штормовых порывов. Будет западным, юго-западным, 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Сильный ветер сведет почти к нулю влияние теплой воздушной массы и ощущение будет холоднее, чем должно быть при столь высокой температуре воздуха", – пояснила метеоролог.

По прогнозу Натальи Диденко, 5 января дожди пройдут неоднородно – ночью и утром в западных, северных и центральных областях. Днем дождевая масса сдвинется восточнее, на востоке возможен и мокрый снег. Новая порция дождей подойдет в дневные часы в западные области.

В центральной, северной частях и на юге Украины в течение дня среды без существенных осадков. Однако к вечеру западная влажная зона приблизится к северным областям.

В Киеве в ближайшую ночь и утром в среду ожидается дождь, днем 5 января - без осадков, вечером снова дождь.

"Все это будет происходить на фоне сильного западного ветра - берегите себя и свое имущество от старых ветвистых деревьев, билбордов и не задерживайтесь под крышами высоких домов", - предупредила синоптик.

Она отметила, что 5 января в столице будет самый теплый день – до +6-9 градусов. Похолодание, хоть и небольшое, предполагается на Рождество, 7 января.