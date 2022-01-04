3 января в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений

В понедельник, 3 января, среднесуточная температура в Киеве составила +4,3 °С.

Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского на своем сайте. Предыдущий рекорд 1899 года был на 0,3°С ниже.

Максимальная температура этого дня поднялась до +8,2°С, и это также рекорд - в 1899 году температура поднялась до 6,1°С.

"Климатическая норма превышена на 7,3°С, что соответствует погоде конца октября", - заявили метеорологи.

При этом декабрь в Киеве был близок к климатической норме. Среднемесячная температура декабря составляла -1,6°С, что выше климатической нормы 1991-2020 годов только на 0,2°С.

Холоднее всего было 24 декабря, когда минимальная температура снизилась к утру до -13,2°С, а самое теплое - 11 декабря, когда максимальная температура достигла +7,2°С.