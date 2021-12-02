Снегопады, гололед и температура до -10 градусов - прогноз погоды до конца недели

Погода в Украине в конце недели резко испортится. Синоптики обещают почти во всех областях страны снег, гололед, а также сильный ветер. Циклон разгуляется не на шутку, и украинцы ощутят настоящую зиму.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 3 декабря в западных областях похолодает днем до +2...+4 градусов, в центральных и северных областях ожидается от +3 до +5 градусов, в Киеве в пятницу синоптики передают +3...+5 градусов, на юге и востоке страны столбики термометров поднимутся до +9...+14 градусов. Ночью температура опустится до 0...+2 градусов, в южных и восточных областях будет теплее - от +4 до +7 градусов. Сильные снежные дожди пронесутся до западным и северным областях. На остальной территории страны будет сухо. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В субботу, 4 декабря, осадки переместятся в южные и восточные области Украины. Температура воздуха снизится на западе до -1...+1 градусов днем, ночью похолодает до -10 градусов. На дорогах гололед. В Киеве синоптики передают днем -1...+1 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -2...-4 градусов. В центральных областях будет теплее - 0...+2 градуса. На востоке и юге в субботу днем будет без осадков и относительно тепло - +7...+9 градусов днем, и +3...+8 градусов ночью. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В воскресенье, 5 декабря, ожидается снегопад в западных и восточных областях Украины. Синоптики передают, что ночью температура воздуха будет держаться на уровне -7...-9 градусов, местами до -9...-11 градусов. На юге страны будет облачно, но без осадков. Днем прогнозируется до +3...+6 градусов, ночью температура опустится до 0...+2 градусов. В Киеве в воскресенье будет сухо и солнечно, днем от -1 до +1 градуса, ночью заморозки до -4...-6 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что 2 декабря в Украине потеплеет до +14 градусов, но "бабье лето" продлится всего один день.