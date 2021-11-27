Прогноз погоды до конца ноября от Укргидрометцентра

Уходящий ноябрь 2021 года зальет Украину дождями, местами пройдет мокрый снег и дождь со снегом. В некоторых областях Укргидрометцентр прогнозирует обильные снегопады.

В субботу, 27 ноября, сухая и солнечная погода сохранится только в Одесской, Хмельницкой и Житомирской областях. Проливные дожди метеорологи Укргидрометцентра прогнозируют на Севере, Востоке и в Центре страны. В западном и южном регионах осадки будут кратковременными.

Воздух прогреется в большинстве областей Украины до +5…+8 градусов. На юге теплее – около +14 градусов. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

В воскресенье, 28 ноября, дождливо будет в западных, южных и восточных областях. На остальной территории страны – переменная облачность без осадков. Средняя температура воздуха – +6…+9 градусов, на Юге – до +14 в дневное время суток. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Понедельник, 29 ноября, принесет с собой ливни во все регионы Украины, а также снег с дождем, который синоптики прогнозируют на территории западных областей. На Юге и Востоке столбики термометров установятся на уровне +10…+12 градусов, на Западе похолодает до +2…+5. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

В последний день осени 2021 года, во вторник, 30 ноября, резко похолодает по всей территории Украины. Температура воздуха опустится до показателей -1…+3 градуса во всех регионах, кроме Востока и Юга, здесь столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов.

В западных областях ожидаются обильные снегопады, на остальной территории страны – пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

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