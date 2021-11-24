В Украину вернется потепление до +13 градусов в конце ноября - прогноз погоды

Только вчера в Украине выпал первый снег, а уже через несколько дней синоптики передают смену погоды и резкое потепление. На выходных воздух местами прогреется до +13 градусов, но в то же время ночью по всей территории страны будут заморозки.

По словам синоптика Наталки Диденко, погода начнет меняться в позитивную сторону с пятницы, 26 ноября. Несмотря на то, что будет пасмурно и дождливо, столбики термометров поднимутся до максимальных в ноябре значений.

На юге воздух прогреется до +8... +10 градусов. В западных и центральных областях ожидается до +6...+8 градусов, на севере - до +3...+5 градусов, на востоке - от +2 до +4 градусов. Осадки в пятницу синоптики передают в Закарпатской, Волынской и Львовской областях. По всей остальной территории Украины будет сухо. Ветер южный, 7-12 м/с.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 27-28 ноября в страну ворвется южный циклон, будет пасмурно с дождями, но тепло. По областям потеплеет местами до +8...+10 градусов, на юге - до +13 градусов. Сухо и без осадков синоптики передают на севере, в Киеве , а также в Винницкой, Кировоградской и Полтавской областях. Ветер синоптики передают юго-восточный, 7-12 м/c.

На высокогорье Карпат после снегопадов 19 ноября установилась по-настоящему зимняя погода. На горнолыжных курортах уже готовятся к открытию сезона.

Ранее сообщалось, какая погода установится в Украине в период новогодних и рождественских праздников.