Прогноз погоды на начало ноября от Укргидрометцентра

Метеорологи Укргидрометцентра обнародовали новый прогноз погоды для Украины. Дожди и похолодание обрушатся в начале ноября 2021 года почти на все области страны.

Последние выходные октября 2021 года будут солнечными и без осадков. Днем воздух прогреется до +14 градусов, а ночью возможны небольшие заморозки до -1. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Начиная с понедельника, 1 ноября, по данным Укргидрометцентра, по всей территории Украины начнет быстро холодать. В западных областях столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, на Юге теплее – около +16. Осадков не ожидается.

Во вторник, 2 ноября, Укргидрометцентр прогнозирует дожди различной интенсивности во всех регионах страны, кроме Черниговской, Сумской и Киевской. В дневное время суток в западных областях температура воздуха составит +9…+13 градусов, ночью – столбики термометров опустятся до +2…+6.

На севере страны прогнозируют днем +9…+12, а ночью +3…+5 градусов. В восточных регионах днем воздух прогреется до +12…+14, а ночью +4…+7 градусов. Теплее всего будет на Юге – днем до +16, а ночью до +8.

Напомним, ранее синоптики обновили прогноз погоды для Украины на ноябрь 2021 года.