Украину на выходных накроют заморозки и дожди: прогноз погоды от Укргидрометцентра

Потепление придет в Украину уже через несколько дней, но на выходных, 16-17 октября, в некоторых областях страны будет довольно сыро и пасмурно. Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на выходных, и в каких областях будет теплее всего.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 16 октября на востоке будет сухо и солнечно. Ночью от +2 до +5 градусов, днем воздух прогреется до +12...+15 градусов. На юге ожидается тепло, сухо и солнечно. Возможна небольшая облачность и ветер. В северных областях ожидается небольшой дождь и сильные порывы ветра. Днем столбики термометров поднимутся до +11...+13 градусов. Осадки пройдут в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

В Киеве сегодня ожидается без осадков, до +12...+14 градусов днем и до +4...+6 градусов ночью. На западе воздух прогреется до +12...+15 градусов днем, ночью столбики термометров опустятся до +2...+4 градусов.

В воскресенье, 17 октября, дожди утихнут. По всей Украине синоптики передают солнечную и сухую погоду. В восточных областях синоптики передают ночью от +3 до +6 градусов, днем от +11 до +14 градусов. В южных областях немного потеплеет, осадки не прогнозируются. Днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов, ночью температура опустится до +12...+15 градусов. В Киеве на несколько градусов похолодает - до +10...+12 днем и до +2...+4 градусов ночью. На западе Украины ожидаются ночные заморозки до 0...-2 градусов, днем прогнозируется сухая и солнечная погода. Ветер западный, 5-10 м/с.

Ранее синоптики назвали дату еще одного бабьего лета в октябре, которое наступит уже на следующей неделе.