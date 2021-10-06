Украину накроет антициклон со штормом и заморозками : прогноз погоды от Наталки Диденко

На Украину постепенно надвигается похолодание. Уже в четверг, 7 октября, порывы ветра достигнут 15 м/с и температура воздуха начнет опускаться. Народный синоптик Наталка Диденко дала прогноз на ближайшие несколько дней для жителей всех областей Украины.

По словам синоптика, ветер в западных, южных и части восточных областей в среду усилится, из-за чего на улице будет чувствоваться похолодание. Осадков 7 октября не предвидится. Температура воздуха ночью опустится до +1... +7 градусов, местами ожидаются заморозки (кроме крайнего юга и Закарпатья). Днем столбики термометров поднимутся до +10... 15 градусов, на Закарпатье до +15... +19 градусов.

В Киеве 7 октября дожди маловероятны, днем синоптик передает до +11...+13 градусов, ночью температура опустится до +1...+4 градусов.

Ощущение холода будет добавлять восточный порывистый ветер, поэтому Диденко советует украинцам одеваться потеплее, чем в предыдущие дни.

В "Укргидрометцентре" передают на 7 октября также без осадков. Днем ожидается в среднем до +12...+15 градусов тепла, а вот ночью синоптики передают заморозки до -1 градуса. Теплее всего в четверг будет на Закарпатье. Там температура воздуха поднимется до +17...+19 градусов, а ночью не опустится ниже +7...+9 градусов.

"Бабье лето" подходит к своему завершению, и осень окончательно вступает в свои права. Вторая половина октября, по прогнозу синоптиков, будет прохладной и дождливой.

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