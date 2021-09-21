Украину накроют заморозки до -3 градусов: прогноз погоды на неделю

В середине недели, 22-23 сентября, в Украине ударят заморозки. Синоптики прогнозируют, что теплая погода еще вернется, но ближайшие несколько дней температура воздуха опустится днем до +7...+9 градусов, ночью +3...+6. В ночь на 23 сентября в западных областях похолодает до -3 градусов.

По прогнозу "Укргидрометцентра", 22 сентября в западных, центральных и северных областях пройдут дожди. Холодные ощущения будет усиливать северо-западный ветер с сильными порывами. На остальной территории - осадки маловероятны. На востоке и юге синоптики обещают днем до +11...+14 градусов днем и до +6...+8 градусов ночью. В Киеве ночью пройдет дождь, температура опустится до +4...+6 градусов, днем потеплеет до +7...+9 градусов.

В четверг, 23 сентября, по всей стране, кроме юга, востока и Закарпатья на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов. В Киевской области синоптики также обещают резкое похолодание до 0...-3 градусов. Днем в западных областях будет солнечная погода, от +8 до +13 градусов. На юге и востоке ожидается до +11...+14 градусов, в северных и центральных областях - до +7...+10 градусов. В Киеве в четверг синоптики передают до +7...+9 градусов днем, ночью похолодает до +4...+6 градусов.

Уже на выходных, 25-26 сентября, в Украину придет потепление, которое продлится несколько дней. Синоптики обещают, что в стране снова потеплеет до +20…+24 градусов. Первая половина октября также будет довольно теплой.

Ранее сообщалось, что до середины осени синоптики прогнозируют два продолжительных бабьих лета.