Украину накроют заморозки до -3 градусов: прогноз погоды на неделю

В середине недели, 22-23 сентября, в Украине ударят заморозки. Синоптики прогнозируют, что теплая погода еще вернется, но ближайшие несколько дней температура воздуха опустится днем до +7...+9 градусов, ночью +3...+6. В ночь на 23 сентября в западных областях похолодает до -3 градусов.

Украину накроют заморозки до -3 градусов: синоптики назвали области, где резко похолодает в середине недели

По прогнозу "Укргидрометцентра", 22 сентября в западных, центральных и северных областях пройдут дожди. Холодные ощущения будет усиливать северо-западный ветер с сильными порывами. На остальной территории - осадки маловероятны. На востоке и юге синоптики обещают днем до +11...+14 градусов днем и до +6...+8 градусов ночью. В Киеве ночью пройдет дождь, температура опустится до +4...+6 градусов, днем потеплеет до +7...+9 градусов.

Украину накроют заморозки до -3 градусов: синоптики назвали области, где резко похолодает в середине недели

В четверг, 23 сентября, по всей стране, кроме юга, востока и Закарпатья на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов. В Киевской области синоптики также обещают резкое похолодание до 0...-3 градусов. Днем в западных областях будет солнечная погода, от +8 до +13 градусов. На юге и востоке ожидается до +11...+14 градусов, в северных и центральных областях - до +7...+10 градусов. В Киеве в четверг синоптики передают до +7...+9 градусов днем, ночью похолодает до +4...+6 градусов.

Украину накроют заморозки до -3 градусов: синоптики назвали области, где резко похолодает в середине недели

Уже на выходных, 25-26 сентября, в Украину придет потепление, которое продлится несколько дней. Синоптики обещают, что в стране снова потеплеет до +20…+24 градусов. Первая половина октября также будет довольно теплой.

Ранее сообщалось, что до середины осени синоптики прогнозируют два продолжительных бабьих лета.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине заканчивается "бабье лето": прогноз погоды до конца неделиВ Украине заканчивается "бабье лето": прогноз погоды до конца недели
Завтра в большинстве областей Украины пройдут дождиЗавтра в большинстве областей Украины пройдут дожди
В Украине резко похолодает до +5 и начнутся дожди: прогноз погоды на выходныеВ Украине резко похолодает до +5 и начнутся дожди: прогноз погоды на выходные
В Украину вернется потепление до +24 градусов: синоптики дали прогноз на конец сентябряВ Украину вернется потепление до +24 градусов: синоптики дали прогноз на конец сентября
В Киеве началась метеорологическая осеньВ Киеве началась метеорологическая осень
Блок рекламы


Похожие новости
В Карпатах прогнозируют мокрый снег, на большей части Украины - заморозкиВ Карпатах прогнозируют мокрый снег, на большей части Украины - заморозки
В Украину вернется потепление до +24 градусов: синоптики дали прогноз на конец сентябряВ Украину вернется потепление до +24 градусов: синоптики дали прогноз на конец сентября
В Украине резко похолодает до +5 и начнутся дожди: прогноз погоды на выходныеВ Украине резко похолодает до +5 и начнутся дожди: прогноз погоды на выходные
В Украине заканчивается "бабье лето": прогноз погоды до конца неделиВ Украине заканчивается "бабье лето": прогноз погоды до конца недели
Прогноз погоды на октябрь: синоптики передают заморозки до -7 градусовПрогноз погоды на октябрь: синоптики передают заморозки до -7 градусов
Дожди с грозами и потепление до +28 градусов: синоптики поделились прогнозом погоды на начало новой неделиДожди с грозами и потепление до +28 градусов: синоптики поделились прогнозом погоды на начало новой недели
В Украину придет похолодание: прогноз погоды на середину сентябряВ Украину придет похолодание: прогноз погоды на середину сентября
Прогноз погоды на выходные 11-12 сентября для УкраиныПрогноз погоды на выходные 11-12 сентября для Украины
Прогноз погоды на осень для всех регионов УкраиныПрогноз погоды на осень для всех регионов Украины
Украину накроют заморозки: в каких областях ночью похолодает до -3 градусовУкраину накроют заморозки: в каких областях ночью похолодает до -3 градусов
Последние новости
Подгружаем последние новости