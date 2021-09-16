В Украине резко похолодает до +5 и начнутся дожди: прогноз погоды на выходные

На выходных Украину накроет похолодание. Уже с 16 сентября температура воздуха постепенно начнет опускаться днем до +17...+20 градусов, ночью синоптики передают до +5...+10 градусов. Осадки с западных областей постепенно начнут перемещаться на всю территорию страны.

В пятницу, 17 сентября, дожди с грозами пройдут в западных, северных, центральных областях и в Киеве . На юге и востоке ожидается без осадков. Теплее всего в этом день будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха прогреется до +22...+24 градусов. В восточном регионе также будет тепло и сухо - до +18...+20 градусов. В Киеве днем пройдет дождь с грозой, днем синоптики передают до +18...+20 градусов, ночью температура опустится до +8...+10 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В субботу, 18 сентября, осадки обрушатся на все области, кроме восточных. Днем температура воздуха снизится до +15… +18 градусов в западных, северных и центральных областях, на юге ожидается до +19...+21 градусов, на востоке синоптики передают сухую и солнечную погоду, от +20 до +22 градусов тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В воскресенье, 19 сентября, без осадков синоптики передают только в Одессе. При этом температура воздуха резко опустится во всех областях страны. На западе похолодает до +10...+17 градусов, в северных и центральных областях ожидается до +13...+15 градусов, на юге ожидается до +19...+21 градуса, только на востоке температура воздуха не опустится и по прежнему будет от +20 до +22 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что в октябре украинцев ждет еще одно бабье лето, после которого начнется затяжная осень.