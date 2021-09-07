Украину накроют заморозки: в каких областях ночью похолодает до -3 градусов

В начале сентября ночная температура воздуха в Украине резко опустилась до +4...+7 градусов, а в ночь на 8 сентября синоптики передают уже заморозки от 0 до -3 градусов на поверхности почвы практически во всех областях, кроме Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской.

Украину накроют заморозки: в каких областях бабье лето начнется на неделю позже

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", с 8 сентября в Украине начнется бабье лето, однако чувствоваться летнее тепло будет только днем. Ранним утром местами возможна изморозь, однако все остальное время до конца недели будет сухо и малооблачно. Днем ярко будет светить солнце, а дожди отступят.

Дневная температура воздуха в среду, 8 сентября, поднимется до +19...+21 градусов. На юге Украины в этот день будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Столбики термометров поднимутся местами до +22 градусов. Что касается погоды в Киеве и центральных областях, то днем ожидается от +19 до +21 градусов, ночью от +7 до +9 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде, там синоптики передают днем до +25 градусов. На востоке ожидается +17...+19 градусов, в северных регионах также потеплеет до +18...+20 градусов.

Украину накроют заморозки: в каких областях бабье лето начнется на неделю позже

В четверг, 9 сентября, в Украине потеплеет еще больше. На юге синоптики обещают до +22...+24 градусов днем и до +10...+12 градусов ночью, в Киеве, северных и центральных областях потеплеет до +20...+23 градусов, на востоке ожидается также солнечная погода, от +19 до +21 градусов. Осадков в этот день не предвидится. Ветер южный, 3-8 м/с.

Украину накроют заморозки: в каких областях бабье лето начнется на неделю позже

Лобанова Єлизавета, Тудей

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