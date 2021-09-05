В Украину пришло бабье лето: прогноз погоды на неделю

Синоптики объявили начало бабьего лета в Украине, однако ощутить его на себе смогут жители не всех областей. Согласно прогнозу погоды, несколько дней в стране продержится антициклон, а уже с 8 сентября во всех регионах страны потеплеет до +18...+21 градусов.

В ближайшие три дня в Украине будет сухо, но ночью похолодает до +1...-3 градусов. В понедельник, 6 сентября, температура воздуха поднимется в среднем до +13... +18 градусов. В Киеве 6 сентября синоптики передают сухую погоду, ночью температура воздуха опустится до +3...+6 градусов, днем ожидается до +14...+16 градусов. В восточных и южных областях будет от +16 до +18 градусов, в Одесской области - от +18...+20 градусов. На западе также неделя начнется без осадков, теплее всего передают в Ужгороде - до +19...+21 градусов.

Во вторник, 7 сентября, в Киеве потеплеет до +16...+18 градусов, ночи по прежнему будут холодными - от +4 до +6 градусов. В западных областях столбики термометров местами поднимутся до +19...+21 градуса, при этом ночью будет похолодание до +3...+5 градусов. На юге и востоке по-прежнему будет сухо и солнечно. Днем синоптики передают до +16...+18 градусов, в Херсоне - до +20 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В среду, 8 сентября, в Украине начнется настоящее бабье лето. Столбики термометров поднимутся до +19...+24 градусов, при этом ночи останутся холодными - от +7...+9 градусов на западе и от +3 до +5 градусов на севере и востоке. На юге ночью температура не опустится ниже +8 градусов. Днем синоптики передают сухую погоду во всех областях, ветер северо-западный, 5-10 м/с.