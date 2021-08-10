В Украину вернется адская жара до +40: прогноз погоды до конца августа

В августе украинцев ждет еще одна волна невыносимой жары, когда столбики термометров поднимутся до +40 градусов. По прогнозу синоптиков, резкий перепад температуры произойдет после 17 августа. Жара продержится недолго, после чего наступит осенняя прохлада.

Согласно прогнозу, до конца текущей недели в стране будут идти дожди, местами с грозами. Новый циклон снизит температуру воздуха до +24…+26 градусов, но уже с понедельника, 16 августа, столбики термометров поднимутся местами до +35...+37 градусов.

Жарче всего ожидается в центральной части Украины, на побережье Черного и Азовского морей, в Закарпатской области, а также в восточных областях. В среднем температура будет колебаться от +30 до +35 градусов, в Закарпатской области местами дойдет до +41 градуса, в Черновицкой - до +39 градусов, в Николаевской и Херсонской областях - до +39 градусов.

Во вторник, 10 августа, осадки ожидаются во всех областях Украины, кроме Кировоградской, Одесской и Волынской. Самая низкая температура воздуха ожидается на Западе Украины - от +23 до + 27 градусов, на юге и востоке будет преобладать жара +28...+33, несмотря на дожди. В Киеве синоптики передают сегодня до +28...+30 градусов. Ветер северный, 3-8 м/с.



В среду, 11 августа, осадки прекратятся в столице, а также в некоторых восточных областях. Дневная температура воздуха повысится до +24...+27 градусов на Западе Украины, на востоке столбики термометров покажут от +31 до +33 градусов. Там осадков даже не предвидится. Дожди с грозами пройдут во всех западных, части центральных и северных областей. Ветер северный, 5-10 м/с.