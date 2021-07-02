На выходные в Украине прогнозируют дожди, грозы, местами град и шквалы

На востоке страны будет преобладать жаркий, на западе - умеренно теплый воздух.

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины ожидается неустойчивая погода, поскольку на востоке страны будет преобладать жаркий, на западе - умеренно теплый воздух.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Інтерфакс-Україна".

В субботу, 3 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе, днем и на Левобережье местами значительные дожди.

Ветер северо-западный (на Левобережье - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 23-28°, в восточных и северо-восточных областях местами до 33°.

В Киеве в субботу кратковременные грозовые дожди; температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

В воскресенье, 4 июля, в западных и северных областях Украины местами пройдут небольшие дожди; на остальной территории умеренные, в южных и центральных областях днем местами значительные дожди ливневого характера; по всей Украине грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в южных, центральных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°, в западных областях 13-16°; днем 24-29°, в восточных областях до 34°.

В Киеве в воскресенье ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.