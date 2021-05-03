В Украине резко потеплеет: прогноз погоды от синоптиков на неделю

Неделя после Пасхи принесет украинцам долгожданную теплую погоду. Столбики термометров в большинстве областей Украины поднимутся до +18...+25 градусов. Прохладно будет только на Западе, передают синоптики.

Начало мая будет дождливым, но при этом дожди будут кратковременными, а температура воздуха с каждым днем будет повышаться. После холодного апреля май станет для украинцев началом лета.

Температура воздуха на юге и востоке впервые за два весенних месяца поднимется до +25 градусов. На севере и в центре будет в среднем до +20, ну а на западе пока максимальная отметка +15 градусов. До следующих выходных потеплеет во всех областях, поэтому можно спокойно доставать летние вещи и планировать уикенд.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в понедельник, 3 мая, кроме восточных областей везде будет сухо и солнечно. Там пройдут дожди с грозами, но днем будет довольно тепло - до +21...+24 градусов. Теплая погода ожидается и на Юге - до +19...+22 градусов. В Киеве сегодня до +13...+15 градусов, на Западе - от +10 до +15 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.