В Украине резко потеплеет: прогноз погоды от синоптиков на неделю

Неделя после Пасхи принесет украинцам долгожданную теплую погоду. Столбики термометров в большинстве областей Украины поднимутся до +18...+25 градусов. Прохладно будет только на Западе, передают синоптики.

В Украину придет летняя жара: синоптики рассказали, где и когда ждать до +25 градусов

Начало мая будет дождливым, но при этом дожди будут кратковременными, а температура воздуха с каждым днем будет повышаться. После холодного апреля май станет для украинцев началом лета.

Температура воздуха на юге и востоке впервые за два весенних месяца поднимется до +25 градусов. На севере и в центре будет в среднем до +20, ну а на западе пока максимальная отметка +15 градусов. До следующих выходных потеплеет во всех областях, поэтому можно спокойно доставать летние вещи и планировать уикенд.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в понедельник, 3 мая, кроме восточных областей везде будет сухо и солнечно. Там пройдут дожди с грозами, но днем будет довольно тепло - до +21...+24 градусов. Теплая погода ожидается и на Юге - до +19...+22 градусов. В Киеве сегодня до +13...+15 градусов, на Западе - от +10 до +15 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Украину придет летняя жара: синоптики рассказали, где и когда ждать до +25 градусов

Во вторник, 4 мая, осадки прекратятся, и по всей территории Украины будет сухо и солнечно. При этом, столбики термометров не поднимутся выше +17 градусов. На Западе синоптики передают потепление до +13...+15 градусов, в Киеве прогнозируется до +12...+14 градусов, на Юге и Востоке - от +14 до +17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3...+6 градусов, в южных областях будет до +7...+9 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Украину придет летняя жара: синоптики рассказали, где и когда ждать до +25 градусов

Лобанова Єлизавета, Тудей

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