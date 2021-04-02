1 апреля в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений

В четверг, 1 апреля, среднесуточная температура в Киеве составляла +14,1°С.

Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

Предыдущий рекорд 2002 года был на 1,1°С ниже.

"Такая температура воздуха соответствует климатической норме начала мая", - сообщили метеорологи.

В пятницу, 2 марта, в Киев пришел холодный атмосферный фронт с дождем, и температура резко снизилась.

Напомним, что в феврале и марте температурных рекордов в Киеве не фиксировали.

Февраль был на 2,2°С холоднее климатической нормы, а итогов марта пока не сообщали.