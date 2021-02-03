В Украину вернутся 25-градусные морозы: прогноз погоды от синоптиков на неделю

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет оставаться довольно теплой, но уже на выходных, 6-7 февраля, в стране начнет постепенно холодать. В некоторых областях температура ночью опустится до -20 градусов. Таких длительных заморозков как в январе синоптики не передают, но на несколько дней украинцам все-таки придется утеплиться.

В Украину вернутся 25-градусные морозы: синоптики рассказали, когда ждать похолодания

Согласно прогнозу погоды на сайте Gismeteo, на востоке страны в субботу, 6 февраля, ночная температура упадет до -12 градусов. Еще больше похолодает 10-11 февраля, ночью до -17... -19 градусов, днем синоптики прогнозируют от -15 до -8 градусов. Вторая неделя февраля будет холодная и снежная, а потом снова потеплеет и будет солнечно.

В Украину вернутся 25-градусные морозы: синоптики рассказали, когда ждать похолодания

В южных областях Украины также ожидается похолодание, но после 9 февраля. Ночью столбики термометров опустятся до -6... -4 градусов, днем ожидается от -1 до +7 градусов. Снег с дождем пройдут 10 февраля, в остальные дни будет без существенных осадков.

В Украину вернутся 25-градусные морозы: синоптики рассказали, когда ждать похолодания

На Западе с воскресенья, 7 февраля, температура упадет сначала до -6 градусов, а с 9 по 15 февраля ожидается похолодание до -18 градусов ночью, и от -11 до -4 градусов днем. Осадки пройдут с 7 по 12 февраля. Местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В Украину вернутся 25-градусные морозы: синоптики рассказали, когда ждать похолодания

В Киеве резкое похолодание наступит уже в пятницу, 5 февраля. По прогнозу синоптиков, ночная температура упадет до -15 градусов, днем от -10 до -5 градусов. Самые сильные заморозки ожидаются с 9 по 12 февраля, ночью - до -24... -20 градусов, днем от -17 до -7 градусов. С понедельника, 8 февраля, в столице начнутся снегопады.

В Украину вернутся 25-градусные морозы: синоптики рассказали, когда ждать похолодания

Ранее сообщалось, что 1 февраля в Украину прилетел новый циклон и осадками накрыло Юг Украины.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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