В Украине ударят крещенские морозы до -23 градусов - прогноз погоды до конца недели

На этой неделе в Украине по-настоящему зимняя погода. Накануне Крещения в большинстве областей ударят морозы до -23 градусов и выпадет снег. Уже в ближайшие сутки температура воздуха ночью снизиться до -9... -11 градусов, днем синоптики передают до -1...-8 градусов.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 15 января теплее всего будет на Юге и Востоке страны - до -2...-4 градусов днем и до -4...-6 градусов ночью, без осадков. В Киеве в пятницу прогнозируется похолодание до -9...-11 градусов и снег. На Западе и Севере днем синоптики передают до -8...-10 градусов, ночью - до -11 градусов. И ночью, и днем пройдет снег. На дорогах гололед. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В субботу, 16 января, осадки останутся только в восточных областях. По всей остальной территории страны будет солнечно и сухо. При этом, температура воздуха опустится днем до -11...-13 градусов, ночью похолодает до -10...-12 градусов. Снег ожидается только на Востоке. В столице температура будет колебаться от -11 до -13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -13...-15 градусов. Ветер северный, 3-8 м/с.

Самые холодные дни ожидаются 17-19 января. Температура воздуха накануне Крещения опустится ночью до -16...-19 градусов, холоднее всего будет на Востоке страны. Уже 19 января похолодание усилится до ночных -15...-23 градусов, днем синоптики передают до -10... -15 градусов.

Напомним, синоптики рассказали об изменениях в погоде на весь 2021 год.