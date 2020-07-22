В Киеве мощный ливень с градом подтопил дороги и повалил деревья (фото, видео)

Сегодня, 21 июля, в Киеве прошел мощный ливень с градом. Ливень сопровождался порывами ветра, который повалил деревья. В результате кое-где были подтоплены деревья, наблюдались перебои в работе общественного транспорта.

Об этом KV стало известно из сообщений в СМИ .

Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), в результате прошедшего сегодня в столице мощного ливня на дорогах Киева возникли локальные подтопления.

Так, согласно сообщению, на пересечении просп. Победы и ул. Шолуденко, на перекрестке ул. Жилянской и Старовокзальной поднялся уровень воды реки Лыбедь, что привело к подтоплению и временному застою воды на проезжей части.

Сообщается, что сейчас работники гидрослужб ликвидируют подтопления. А также дежурят у проблемных мест.

Как сообщается на странице “Киев Оперативный” в соцсети Facebook, на улице Полевой, 24Д, дерево вырвало с корнем и упало на автомобиль. К счастью, никто не пострадал. Пользователи соцсети в комментариях к этому сообщению пишут, что упало два дерево и пострадали два автомобиля. Также в комментариях опубликовали фотографию упавшего дерева во дворе дома по этому же адресу, которое также повредило припаркованный автомобиль.

Кроме того, на странице “Киев Оперативный” сообщается об упавшем дереве на улице Лаврской, в результате чего там было заблокировано движение транспорта.

На странице “Kyiv Artyl” в Facebook сообщается , что на улице Лютеранской непогода также повалила крупное дерево, которое упало на припаркованные автомобили.

Напомним, в апреле в столице и окрестностях сильный ветер поднял пыль, сильно ухудшилась видимость на дорогах. Из-за непогоды произошло серьезное ДТП на автодороге М-07 “Киев-Ковель-Киев”. Сильные порывы ветра обрушили строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту. Местные жители в соцсетях сообщали о сломанных деревьях, сорванных крышах и рекламных щитах.

Фото: “Киев Оперативный”, “Kyiv Artyl”