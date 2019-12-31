В первый день 2020 года в Киеве обещают мокрый снег и дождь

Температура в столице от -2 ночью до +7 днем.

В первый день 2020 года в Киеве обещают мокрый снег и дождь
Фото: Макс Требухов

В среду, 1 января, в Киеве облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью -1 …1, днем 0…+2.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью -3…+3, днем -1...+5.

В Карпатах небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура воздуха ночью и днем -4...- 9.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью и днем -3…+3.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег (днем местами), на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью и днем -2...+4.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица., ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью и днем -4...+4.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -2...+3, днем +1...+6.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -2...+4, днем +1...+7.

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