Новостей.COM ⇒
2019-11-13
Погода в Киеве побила очередной температурный рекорд
Ночь на 13 ноября стала самой теплой за 139 лет.
В Киеве ночь на 13 ноября стала самой теплой за 139 лет наблюдений. Это стало уже пятым температурным рекордом ноября для столицы.
Так, этой ночью температура не опустилась ниже +9,2 градусов по Цельсию, сообщили на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"Это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 градуса", - добавили в обсерватории.
Напомним, что в Киеве во время октябрьского "бабьего лета" синоптики зафиксировали четыре температурных рекорда. Температура воздуха составляла +11,1 градуса, что выше климатической нормы на 3 градуса. Исходя из этого, в 2019 году октябрь стал седьмым самым теплым месяцем с 1881 года.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« В среду в Киеве до +14, без осадков
12.11.2019 11:57
12.11.2019 11:57
Ctrl+←