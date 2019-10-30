В Киеве ночью обещают заморозки до -4 градусов, днем будет до +5

Осадки не прогнозируются.

В Киеве ночью обещают заморозки до -4 градусов, днем будет до +5
Фото: sibnovosti.ru

31 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем +2…+8 градусов, в Закарпатье +5…+10 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -2…-7 градусов, днем -2…+3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+7 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+6 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+6 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, в Запорожье 0…-5 градусов, днем +3…+10 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Австралии закрыта скала УлуруВ Австралии закрыта скала Улуру
В среду в Киеве до +7 градусов, ночью заморозкиВ среду в Киеве до +7 градусов, ночью заморозки
Во вторник в Киеве до +9 градусов, без осадковВо вторник в Киеве до +9 градусов, без осадков
В Киеве ночью обещают заморозки до -4 градусов, днем будет до +5В Киеве ночью обещают заморозки до -4 градусов, днем будет до +5
Блок рекламы


Похожие новости
В среду в Киеве до +7 градусов, ночью заморозкиВ среду в Киеве до +7 градусов, ночью заморозки
Во вторник в Киеве до +9 градусов, без осадковВо вторник в Киеве до +9 градусов, без осадков
В четверг в Киеве до +19 градусов, без осадковВ четверг в Киеве до +19 градусов, без осадков
Во вторник в Киеве до +19, без осадковВо вторник в Киеве до +19, без осадков
В Киеве зафиксирован четвертый температурный рекорд "бабьего лета"В Киеве зафиксирован четвертый температурный рекорд "бабьего лета"
Во вторник в Киеве было самое теплое 15 октября за 134 годаВо вторник в Киеве было самое теплое 15 октября за 134 года
С начала "бабьего лета" в Киеве зафиксировали два температурных рекордаС начала "бабьего лета" в Киеве зафиксировали два температурных рекорда
В понедельник в Киеве потеплеет до +22 градусовВ понедельник в Киеве потеплеет до +22 градусов
В субботу в Киеве до +17 градусов, без осадковВ субботу в Киеве до +17 градусов, без осадков
В четверг в Киеве потеплеет до +18, без осадковВ четверг в Киеве потеплеет до +18, без осадков
Последние новости
Подгружаем последние новости