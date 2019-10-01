В среду, 2 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса.



UBB

[url=http://novostey.com/other/news886126.html]В среду в Киеве потеплеет до +22, без осадков - Разное на Новостей.COM[/url]

HTML

<a href=http://novostey.com/other/news886126.html>В среду в Киеве потеплеет до +22, без осадков - Разное на Новостей.COM</a>

URL

http://novostey.com/other/news886126.html