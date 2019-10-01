В среду в Киеве потеплеет до +22, без осадков

Ночью в столице +8…+10 градусов.

В среду в Киеве потеплеет до +22, без осадков
Фото: Вісті Придніпров'я

В среду, 2 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +19…+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +19…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов.

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