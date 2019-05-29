В четверг в Киев вернутся дожди с грозами и градом

Синоптики обещают высокую температуру и шквалистый ветер.

В четверг в Киев вернутся дожди с грозами и градом
Фото: Макс Левин

В четверг, 30 мая, в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +17…+24 градуса, в Прикарпатье местами +13…+18 градусов.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем существенный дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14 градусов.В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов, в Житомирской области +21…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+32 градуса, в Винницкой области +21…+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +27…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +25…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

29 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18...+23 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.


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