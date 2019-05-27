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Во вторник в Киеве до +28 тепла, ветрено и без осадков В Закарпатье сохраняется дождливая погода. Фото: for-ua.com 28 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов. На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью местами, в Закарпатье существенный дождь, гроза, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +22…+29 градусов. В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем существенный дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов. В Сваляве существенный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +23…+29 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +22…+29 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+29 градусов, в Николаевской области +25…+30 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов. 27 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18...+22 градуса, в районе Приморского +13 градусов, в Днепре возле Киева +20 градусов.

LB.ua

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