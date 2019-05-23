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В пятницу в Киеве потеплеет до +26, но пойдут дожди Синоптики обещают грозы и кратковременный дождь во всех областях. Фото: Макс Левин В пятницу, 24 мая, в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+22 градуса. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +10…+15 градусов. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +16…+18 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов. На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +20…+26 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, только в Винницкой и Черкасской областях на протяжение суток кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов. На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +20…+26 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов. В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

LB.ua

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