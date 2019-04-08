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Во вторник в Киеве до +19 градусов, без осадков Ночью в столице до +10 градусов. Во вторник, 9 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +10…+17 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +2…+7 градусов, днем +5…+10 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Винницкой области местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+21 градус. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+20 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +16…+23 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса.

LB.ua

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