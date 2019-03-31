В понедельник в Киеве ожидается сухая ветреная погода
В западных и восточных областях ночью еще могут быть заморозки.
В понедельник, 1 апреля, в Киеве ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +4…+6 градуса, днем +9…+11 градусов.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -2…+6 градусов, днем +6…+14 градусов.
В Карпатах без осадков, температура ночью -3…+2 градуса, днем -1…+4 градуса.В Моршине без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +8…+10 градусов.
В Трускавце без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов.
В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+14 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +10…+17 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -2…+5 градусов, днем +12…+18 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+20 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+17 градусов.
В Ялте без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.
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30.03.2019 12:33