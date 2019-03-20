В четверг в Киеве погода особенно не изменится

Ночью возможны небольшие заморозки, днем до +9.

В четверг в Киеве погода особенно не изменится
Фото: karachidigest.com

В четверг, 21 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +7…+9 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+11 градусов, в Закарпатье до +14 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +9…+11 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +9…+11 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +11…+13 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+11 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +5…+12 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +5…+11 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Запорожской области местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +7…+14 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +10…+12 градусов.


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