Завтра в Киеве до +9 градусов днем, ночью уже без заморозков

Ожидается облачная погода без осадков.

Завтра в Киеве до +9 градусов днем, ночью уже без заморозков
Фото: 24 канал

В пятницу, 15 марта, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +7…+9 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+10 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов.В Моршине ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +1…+3 градуса, днем +6…+8 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…+2 градуса, днем +4…+10 градусов, в Сумской области +3…+8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+10 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях +3…+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +1…+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +5…+11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +8…+10 градусов.


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