Новостей.COM ⇒ Другие

В субботу в Киеве сохранится теплая сырая погода с туманом В субботу, 2 февраля, в Киеве облачно, небольшие осадки, туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса. На западе Украины облачно, небольшие осадки, туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…+3 градуса, днем 0…+7 градусов. Фото: facebook/Міжнародний аеропорт "Львів" В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -4…+1 градус, днем +2…+7 градусов. В Моршине небольшие осадки, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов. В Трускавце небольшие осадки, температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +7…+9 градусов. На севере Украины облачно, небольшие осадки, туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем -1…+5 градусов. В центре Украины облачно, без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, в Полтавской и Днепропетровской областях -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов. На востоке Украины облачно, без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем -1…+5 градусов. На юге Украины облачно, без существенных осадков, местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +2…+9 градусов, в Одесской области и Крыму +5… +11 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +6…+11 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.