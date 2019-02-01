В субботу в Киеве сохранится теплая сырая погода с туманом

В субботу, 2 февраля, в Киеве облачно, небольшие осадки, туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса.

На западе Украины облачно, небольшие осадки, туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…+3 градуса, днем 0…+7 градусов.

В субботу в Киеве сохранится теплая сырая погода с туманом
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт "Львів"

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -4…+1 градус, днем +2…+7 градусов.

В Моршине небольшие осадки, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце небольшие осадки, температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +7…+9 градусов.

На севере Украины облачно, небольшие осадки, туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно, без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, в Полтавской и Днепропетровской областях -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем -1…+5 градусов.

На юге Украины облачно, без существенных осадков, местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +2…+9 градусов, в Одесской области и Крыму +5… +11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов.


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