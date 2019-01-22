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В среду в Киеве обещают снег и до -6 градусов мороза Температура воздуха ночью -7…-14 градусов. Фото: Макс Требухов В среду, 23 января, в Киеве облачно, снег, днем значительный, на дорогах гололедица, днем метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10 градусов, днем -4…-6 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, днем 0…-5 градусов. В Карпатах снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -2…-7 градусов. На севере Украины облачно, снег, днем местами значительный, на дорогах гололедица, днем метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8…-15 градусов, днем -2…-9 градусов. В центре облачно, снег, значительный снег, на дорогах гололедица, днем метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7…-14 градусов, днем 0…-6 градусов, в Днепропетровской области +2…-3 градуса. На востоке Украины облачно, ночью без осадков, днем снег, на дорогах гололедица, днем метель, ветер восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9…-15 градусов, днем -2…-9 градусов. На юге Украины облачно, ночью снег, днем мокрый снег с дождем, днем местами гололед, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-10 градусов, днем 0…+7 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +5…+10 градусов.

LB.ua

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