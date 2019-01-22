В среду в Киеве обещают снег и до -6 градусов мороза

Температура воздуха ночью -7…-14 градусов.

В среду в Киеве обещают снег и до -6 градусов мороза
Фото: Макс Требухов

В среду, 23 января, в Киеве облачно, снег, днем значительный, на дорогах гололедица, днем метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10 градусов, днем -4…-6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, днем 0…-5 градусов.

В Карпатах снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -2…-7 градусов.

На севере Украины облачно, снег, днем местами значительный, на дорогах гололедица, днем метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8…-15 градусов, днем -2…-9 градусов.

В центре облачно, снег, значительный снег, на дорогах гололедица, днем метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7…-14 градусов, днем 0…-6 градусов, в Днепропетровской области +2…-3 градуса.

На востоке Украины облачно, ночью без осадков, днем снег, на дорогах гололедица, днем метель, ветер восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9…-15 градусов, днем -2…-9 градусов.

На юге Украины облачно, ночью снег, днем мокрый снег с дождем, днем местами гололед, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-10 градусов, днем 0…+7 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +5…+10 градусов.


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