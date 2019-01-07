В Киеве во вторник сохранится морозная погода

Температура ночью упадет до 13 градусов мороза, днем - до 9 градусов.

В Киеве во вторник сохранится морозная погода
Фото: Макс Требухов

Во вторник, 8 января, в Киеве облачно без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -11...-13, днем -7...-9.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

В западных областях облачно с прояснениями, ночью без осадков, вечером, кроме Хмельницкой и Черновицкой областей, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -9...-17, днем -1...-8. В Карпатах ночью без существенных осадков, вечером небольшой снег, температура ночью -14...-19, днем -6...-11.

В северных областях облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -10...-17, днем -4...-11.

В центре страны облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -9...-16, днем -4...-11.

В восточных областях облачно с прояснениями, ночью снег, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -7...-15, днем -1...-6.

В южных областях облачно с прояснениями, ночью снег, днем мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -7...-13, днем -1...-7.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью снег, днем мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4...-9, днем 0...-5.


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