В пятницу в Киеве сохранится сухая и теплая погода

Днем обещают до +21, ночью и утром возможен туман.

В пятницу в Киеве сохранится сухая и теплая погода

19 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +16…+21 градус, в Прикарпатье и Закарпатье +11…+17 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +3…+8 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +16…+22 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

На востоке Украины ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, в Донецкой области +7…+12 градусов, днем +17…+23 градуса.

На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.


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