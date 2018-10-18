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В пятницу в Киеве сохранится сухая и теплая погода Днем обещают до +21, ночью и утром возможен туман. 19 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +19…+21 градус. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +16…+21 градус, в Прикарпатье и Закарпатье +11…+17 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +3…+8 градусов, днем +11…+16 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +16…+22 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +16…+22 градуса. На востоке Украины ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, в Донецкой области +7…+12 градусов, днем +17…+23 градуса. На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +17…+23 градуса. В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

LB.ua

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