В Украину идет похолодание
В субботу и воскресенье в Украине ожидается постепенное снижение температуры.
Об этом
Так, 17 октября в Украине небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 19-24°.
18-19 октября в Украине также ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей 7-12°; днем 16-21°, 18 октября на Закарпатье, юге страны и Днепропетровской области до 24°.
20-21 октября местами пройдет небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Синоптики также прогнозируют в эти дни постепенное снижение температуры: ночью 5-11°, 21 октября в западных, северных и большинстве центральных областей 2-8° тепла; днем 20 октября 13-19°, на юге до 22°, 21 октября 10-16°, на юге до 18°.
В Киеве 17 октября небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 20-22°.
По области также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура днем 19-24°.
18-19 октября в столице также небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°.
20-21 октября в Киеве местами небольшой дождь. Ожидается также постепенное снижение температуры: 20 октября ночью 5-10°, днем 13-18°, 21 октября ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
16.10.2018 21:51