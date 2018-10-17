В Украину идет похолодание

В субботу и воскресенье в Украине ожидается постепенное снижение температуры.

Об этом Укринформу сообщили во вторник в Украинском гидрометцентре.

Так, 17 октября в Украине небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 19-24°.

18-19 октября в Украине также ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей 7-12°; днем 16-21°, 18 октября на Закарпатье, юге страны и Днепропетровской области до 24°.

20-21 октября местами пройдет небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Синоптики также прогнозируют в эти дни постепенное снижение температуры: ночью 5-11°, 21 октября в западных, северных и большинстве центральных областей 2-8° тепла; днем 20 октября 13-19°, на юге до 22°, 21 октября 10-16°, на юге до 18°.

В Киеве 17 октября небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 20-22°.

По области также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура днем 19-24°.

18-19 октября в столице также небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°.