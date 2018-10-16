В среду в Киеве потеплеет до +22

Синоптики обещают небольшую облачность без осадков.

В среду в Киеве потеплеет до +22

17 октября в Киеве ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…+5 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +19…+21 градус.

В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +18…+24 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +19…+25 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +19…+24 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.


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