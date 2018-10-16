Новостей.COM ⇒ Другие

В среду в Киеве потеплеет до +22 Синоптики обещают небольшую облачность без осадков. 17 октября в Киеве ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +17…+23 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью 0…+5 градусов, днем +14…+19 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +19…+21 градус. В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +19…+21 градус. В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +21…+23 градуса. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +18…+24 градуса. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +19…+25 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +19…+24 градуса. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+25 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.