В четверг в Киеве ожидается облачная погода без осадков

Кратковременные дожди остаются только в западных областях.

В четверг в Киеве ожидается облачная погода без осадков

2 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в Закарпатье +17…+22 градуса, днем +24…+31 градус.

В Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +11…+16 градусов, днем +19…+24 градуса.В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +20…+22 градуса, днем +29…+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в Днепропетровской области +16…+21 градус, днем +24…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +22 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков, температура ночью +20…+22 градуса, днем +30…+32 градуса.


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