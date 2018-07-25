В Николаеве заметили "ядерный гриб": Фото

Над Николаевом жители увидели необычное огромное облако розового цвета в форме гриба.

Фото опубликовал Денис Сисин.

По своей форме облако напоминает так называемый «ядерный гриб». Это явление возникает после ядерного или термоядерного взрыва, и также называется радиоактивным облаком.

Некоторые пользователи даже предположили, что фотографии были сделаны на ядерном полигоне. Однако, уникальное облако образовалось из-за длительных дождей, которые льют в Украине не первую неделю.

Источник: Украинские новости


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