В Николаеве заметили "ядерный гриб": Фото

Над Николаевом жители увидели необычное огромное облако розового цвета в форме гриба.

Фото опубликовал Денис Сисин.

По своей форме облако напоминает так называемый «ядерный гриб». Это явление возникает после ядерного или термоядерного взрыва, и также называется радиоактивным облаком.

Некоторые пользователи даже предположили, что фотографии были сделаны на ядерном полигоне. Однако, уникальное облако образовалось из-за длительных дождей, которые льют в Украине не первую неделю.