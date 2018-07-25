В Николаеве заметили "ядерный гриб": Фото
Над Николаевом жители увидели необычное огромное облако розового цвета в форме гриба.
Фото опубликовал Денис Сисин.
По своей форме облако напоминает так называемый «ядерный гриб». Это явление возникает после ядерного или термоядерного взрыва, и также называется радиоактивным облаком.
Некоторые пользователи даже предположили, что фотографии были сделаны на ядерном полигоне. Однако, уникальное облако образовалось из-за длительных дождей, которые льют в Украине не первую неделю.
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