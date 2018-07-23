Под Киевом нашли гриб-великан весом почти 18 килограммов. Фото

В селе Дрозды Белоцерковского района Киевской области нашли гриб-дождевик весом 17,75 килограмма.

Об этом сообщает ТСН.

«Гриб-великан весит 17,75 килограмма», — говорится в сообщении.

В Национальном реестре рекордов Украины заявили, что заявка на регистрацию находки не поступала. При этом в организации отметили, что ранее зафиксированные грибы-рекордсмены были меньших размеров.

«Мы видели эту информацию. Но, к сожалению, этого великана не вносили в Национальный реестр рекордов. Заявка на такую регистрацию не поступала», — сказала ТСН руководительница реестра Лана Ветрова.


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